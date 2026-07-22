الأربعاء 2026-07-22 11:19 م

لبنان يؤكد تضامنه مع الأردن ودول الخليج دفاعا عن سيادتها

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 09:30 م

الوكيل الإخباري- أكد لبنان تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.

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وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانًا أدانت فيه الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، واعتبرتها انتهاكًا لسيادة هذه الدول وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.


كما أدانت الوزارة بأشد العبارات التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التهديد بفرض حظر على الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين (2722) لعام 2024 و(2216) لعام 2015.


وجددت الوزارة تأكيدها على ضرورة احترام حرية الملاحة، والتنفيذ الكامل للقرارات الدولية، بما يضمن دعم الشرعية اليمنية، وانسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.

 
 


gnews

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