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لبنان يتسلم دفعة المساعدات الأردنية الثالثة

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من المصدر
الأربعاء، 02-10-2024 09:23 ص

الوكيل الإخباري-  سلم لبنان، دفعة مساعدات أردنية جديدة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

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ووصلت المساعدات الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان في استقبالها العميد ادمون كادو مندوبا عن قائد الجيش اللبناني، حيث عبر عن شكر قيادة الجيش للمملكة الأردنية وقيادتها الهاشمية على دعمها المستمر ووقوفها الدائم الى جانب الشعب اللبناني.


وكانت طائرة مساعدات ثالثة أرسلتها القوات المسلحة الأردنية قد غادرت إلى لبنان، أمس الثلاثاء، وتحمل مساعدات ومواد أساسية، للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.


وتأتي هذه المساعدات من الجانب الأردني في إطار المساندة والدعم لتجاوز الظروف الصعبة، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

 
gnews

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