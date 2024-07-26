ونصحت الشركة في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" بمحاولة الاعتماد على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار، وإطفاء إنارة الغرف غير المشغولة عند مغادرتها، إضافةً لاستخدام مصابيح الفلورسنت الموفرة للطاقة بدلاً من المصابيح العادية، حيث إنها تعطي إضاءة أفضل واستهلاك أقل للكهرباء.
وأضافت بضرورة توزيع الإضاءة على عدة مفاتيح حسب الحاجة، وكذلك تنظيف زجاج النوافذ للاستفادة القصوى من ضوء الشمس.
-
اقرأ أيضاً
-
لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء .. 5 خطوات هامة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1354 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ97 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني
-
تنويه هام من ادارة السير لسالكي الدوار الثاني
-
الجامعة الأردنية تعلن أسماء الفائزين بجوائز منكو للتميز العلمي للعام 2023