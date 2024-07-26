لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء .. 5 خطوات هامة

الوكيل الإخباري - نشرت شركة كهرباء إربد خطوات هامة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الصيف وارتفاع درجات الحرارة.



ونصحت الشركة في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" بمحاولة الاعتماد على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار، وإطفاء إنارة الغرف غير المشغولة عند مغادرتها، إضافةً لاستخدام مصابيح الفلورسنت الموفرة للطاقة بدلاً من المصابيح العادية، حيث إنها تعطي إضاءة أفضل واستهلاك أقل للكهرباء.



وأضافت بضرورة توزيع الإضاءة على عدة مفاتيح حسب الحاجة، وكذلك تنظيف زجاج النوافذ للاستفادة القصوى من ضوء الشمس.