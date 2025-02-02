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لجان نيابية تناقش اليوم معدل قانون الطيران المدني لسنة 2024

مبنى مجلس النواب
مبنى مجلس النواب
الأحد، 02-02-2025 02:46 ص
الوكيل الإخباري-   تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، من قبل لجنة مشتركة نيابية (القانونية والخدمات العامة والنقل).اضافة اعلان


وتضع اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليه لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2022-2023، وذلك بحضور رئيس الديون.

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار نظام الفوترة الوطني الإلكتروني,
 
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