لجان نيابية تناقش اليوم معدل قانون الطيران المدني لسنة 2024

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الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، من قبل لجنة مشتركة نيابية (القانونية والخدمات العامة والنقل). اضافة اعلان





وتضع اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليه لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2022-2023، وذلك بحضور رئيس الديون.



وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار نظام الفوترة الوطني الإلكتروني,