لجان نيابية تناقش اليوم معدل قانون الطيران المدني لسنة 2024

وتضع اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليه لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2022-2023، وذلك بحضور رئيس الديون.
وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار نظام الفوترة الوطني الإلكتروني,
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