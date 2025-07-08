الثلاثاء 2025-07-08 04:24 م
 

لجنة أمانة عمان تناقش عددا من البنود التنظيمية والإدارية في أولى جلساتها

ب
جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 08-07-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة أمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، جلستها العادية الأولى، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور يوسف الشواربة، ناقشت فيها عددا من البنود التنظيمية والإدارية المتعلقة بآلية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

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واستهلت الجلسة بأداء أعضاء اللجنة القسم القانوني، تلاها كلمة للشواربة أكد فيها أهمية العمل بروح الفريق وتكامل الجهود لخدمة مدينة عمان، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال إن اللجنة ستعمل على ترجمة التوجيهات الملكية المتعلقة بتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات لجميع سكان العاصمة دون استثناء، مشيرا إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمانة (2022–2026)، التي تتضمن مشاريع حيوية تلبي أولويات التنمية وتطلعات المواطنين.


وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، والاعتماد على الكفاءة والسرعة في الإنجاز، لمواصلة مسيرة الأمانة كمؤسسة وطنية نعتز بإنجازاتها.


وتخلل الجلسة انتخاب المهندس زياد الريحاني نائبا لرئيس اللجنة، وتحديد يوم الاثنين الأول من كل شهر موعدا للاجتماع الدوري، واعتماد الوسائل الإلكترونية في تبليغ مواعيد الجلسات وتوزيع جداول الأعمال.


وافقت اللجنة على آلية المصادقة على محاضر الجلسات ورقيا أو إلكترونيا، وقررت تسمية الريحاني ممثلا للأمانة في مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل، وفوضت رئيس اللجنة بالتوقيع على العقود التي تقر خلال فترة الانعقاد.


وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية منبثقة عنها، وتفويض مديري المناطق بصلاحيات رئيس اللجنة فيما يتعلق بالتوقيع لدى دوائر تسجيل الأراضي.


وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة أمانة برئاسة الشواربة، وعضوية أمين عام وزارة السياحة والآثار، وأمين عام وزارة الاستثمار، وأمين عام وزارة البيئة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، ومدير إدارة السير في مديرية الأمن العام، ومدير عام شركة مياه الأردن "مياهنا"، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية، ونقيب المهندسين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية، وغرفتي تجارة وصناعة عمان، والمهندس زياد الريحاني، ويزن ديرانية، وسيزار صوبر.

 
 
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