لجنة التخطيط في وزارة التربية تناقش عددا من القضايا التعليمية

وبين أن الوزارة قامت بإعداد وتعميم أداة لقياس هذه المهارات على مديريات التربية والتعليم، وستبدأ بتنفيذه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الموسع اليوم الاثنين، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ومديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من القضايا التربوية منها تذويب الزوائد والعمل الإضافي وأعمال الصيانة للميدان التربوي.
وأشار محافظة خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تولي النقل المدرسي أهمية كبرى، مبينا أنه مشروع قديم كانت الوزارة قد بدأت بتطبيقه بشكل جزئي منذ العام 2019، وأصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري النظام المتعلق به.
وأوضح أن الوزارة أعدت رابطا لمعرفة أعداد الراغبين بالاستفادة من خدمة النقل المدرسي الجماعي لطلبة المدارس الحكومية من الروضة وحتى الثاني عشر، ولتحديد حجم الخدمة المطلوبة من المشروع لطرحه للاستثمار من خلال وزارة الاستثمار، والتوسع في هذا الأمر وبما يسهم في تقديم الخدمات التعليمية وتخفيف الاكتظاظ وتسهيل الوصول للمدارس.
وبين أن الوزارة أعدت استبانة لطلبة الصف التاسع الأساسي، وأولياء الأمور لغايات الوقوف على رغبة الطلبة في الاختيار ما بين فروع التعليم المهني والأكاديمي، مؤكدا أهمية تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتعليم المهني خاصة وأن هناك توجها لدى الوزارة لإضافة تخصصي الصحة والرياضة لهذا الفرع التعليمي.
وأكد محافظة، ضرورة تفعيل الزيارات الميدانية من قبل مديري التربية والتعليم والكوادر الإشرافية والإدارية لمتابعة سير العملية التعليمية في الميدان التربوي، ومساعدة الإدارات المدرسية في تذليل أي تحديات قد تعترض سير عملها.
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