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لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية: ملتزمون بدعم حرية الإعلام

مبنى مجلس النواب
مبنى مجلس النواب
 
السبت، 03-05-2025 09:18 م
الوكيل الإخباري-   أكدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية التزامها الراسخ بدعم حرية الإعلام في الأردن، وتعزيز بيئة إعلامية قائمة على المهنية والمسؤولية واحترام القانون.اضافة اعلان


وثمنت اللجنة، في بيان صحفي، السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الدور الذي يضطلع به الصحفيون الأردنيون في نقل الحقيقة، ومواجهة التحديات بمهنية ووعي.

ودعت اللجنة إلى استمرار الحوار البنّاء بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الدولة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويخدم الصالح العام.

وأكدت حرصها على مراجعة التشريعات الناظمة للإعلام، ودعم أي توجه يرسخ حرية العمل الصحفي ويحمي العاملين فيه، في إطار من التوازن بين الحرية والمسؤولية.

وأشارت اللجنة إلى الخسائر الجسيمة التي تكبدها الإعلام خلال الفترة الأخيرة، فقد وثقت تقارير دولية مقتل 212 صحفياً في الحرب على غزة، حيث كان الصحفيون من بين أولئك الذين دفعوا ثمناً باهظاً بسبب عملهم الإعلامي في نقل الحقيقة للعالم.

وقالت إن استهداف الصحفيين ليس مجرد جريمة حرب، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

ودعت اللجنة إلى محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم البشعة التي استهدفت حياة الصحفيين.

وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، مضيفة "نحن في الأردن نلتزم بتقديم الدعم الكامل لكل الجهود الدولية الرامية إلى ملاحقة هذه الجرائم".

وتابعت اللجنة "نجدد العهد بأن تبقى حرية الإعلام أولوية وطنية نعمل على تعزيزها في ظل دولة القانون والمؤسسات".
 
gnews

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