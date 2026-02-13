لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية

وبحسب بيان للسفارة الأردنية في العراق، بحث الطرفان عمق ومتانة العلاقات الأردنية–العراقية، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
من جانبه، أعرب الغزي عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي وترسيخ المصالح المشتركة.
-
أخبار متعلقة
-
وفد إيطالي يزور مؤسسة المساواة للتدريب وحقوق الإنسان في مادبا
-
ضبط شخص روج لبيع طيور مهددة بالانقراض عبر مواقع التواصل
-
"الغذاء والدواء" تؤكد ضرورة سريان صلاحية مواد الطرود الرمضانية
-
الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي
-
اتفاق أردني - تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية
-
"الجرائم الإلكترونية": منصات الثراء الوهمية أغلبها من الخارج وتحديدا من دول شرق آسيا
-
وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي
-
الامانة: إغلاق الشارع الجانبي الرابط بين شارع الأردن وشارع الاستقلال غد الجمعة