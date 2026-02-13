الجمعة 2026-02-13 01:26 ص

لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري-   بحث السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة، الخميس، مع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن العراق.

وبحسب بيان للسفارة الأردنية في العراق، بحث الطرفان عمق ومتانة العلاقات الأردنية–العراقية، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.


من جانبه، أعرب الغزي عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي وترسيخ المصالح المشتركة.

 
 


