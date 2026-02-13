لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري- بحث السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة، الخميس، مع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن العراق.

وبحسب بيان للسفارة الأردنية في العراق، بحث الطرفان عمق ومتانة العلاقات الأردنية–العراقية، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.