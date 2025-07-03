الخميس 2025-07-03 06:43 م
 

لقاء في الطفيلة يبحث خططا للتوعية بأهمية التدريب المهني

لقاء في الطفيلة يبحث خططا للتوعية بأهمية التدريب المهني
لقاء في الطفيلة يبحث خططا للتوعية بأهمية التدريب المهني
 
الخميس، 03-07-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير معهد التدريب المهني للذكور في الطفيلة المهندس بكر الرعود، أن المعهد أعد خططا وبرامج للتوعية والتثقيف بأهمية التدريب المهني والتقني، من شأنها زيادة إعداد الملتحقين في البرامج والتخصصات التدريبية المهنية التي تتواءم وسوق العمل المهني، للحد من نسب البطالة، وتوفير الأيدي العاملة الماهرة في القطاعات المهنية.

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وأضاف خلال لقائه اليوم الخميس، مدير مركز رواد التنمية في الطفيلة معاذ العكايلة، أن المعهد أطلق سلسلة لقاءات وحملات للتوعية والتثقيف حيال التعريف ببرامج التدريب المهني، الرامية إلى تأهيل الأيدي العاملة الماهرة، بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالبرامج التي تقدمها المؤسسة، وتعزيز الشراكة بين مؤسسة التدريب المهني ومختلف الجهات المعنية، ومنها مركز رواد التنمية .

 
 
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