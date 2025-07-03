لقاء في الطفيلة يبحث خططا للتوعية بأهمية التدريب المهني

الوكيل الإخباري- أكد مدير معهد التدريب المهني للذكور في الطفيلة المهندس بكر الرعود، أن المعهد أعد خططا وبرامج للتوعية والتثقيف بأهمية التدريب المهني والتقني، من شأنها زيادة إعداد الملتحقين في البرامج والتخصصات التدريبية المهنية التي تتواءم وسوق العمل المهني، للحد من نسب البطالة، وتوفير الأيدي العاملة الماهرة في القطاعات المهنية.

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