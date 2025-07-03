لقاء في الطفيلة يبحث خططا للتوعية بأهمية التدريب المهني

وأضاف خلال لقائه اليوم الخميس، مدير مركز رواد التنمية في الطفيلة معاذ العكايلة، أن المعهد أطلق سلسلة لقاءات وحملات للتوعية والتثقيف حيال التعريف ببرامج التدريب المهني، الرامية إلى تأهيل الأيدي العاملة الماهرة، بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالبرامج التي تقدمها المؤسسة، وتعزيز الشراكة بين مؤسسة التدريب المهني ومختلف الجهات المعنية، ومنها مركز رواد التنمية .
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