الأربعاء 2026-02-18 01:48 ص

لقاء في جامعة مؤتة يبحث أولويات البحث العلمي

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
 
الأربعاء، 18-02-2026 12:12 ص

الوكيل الإخباري-    بحث أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، خلال لقاء استضافته في جامعة مؤتة، واقع البحث العلمي وأولوياته الوطنية وآليات تطوير دعمه، بحضور عمداء البحث العلمي ونخبة من الأكاديميين والمهتمين في جامعات الجنوب، بمشاركة ممثلين عن جامعتي الطفيلة التقنية والحسين بن طلال.

اضافة اعلان


وأكد رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، أهمية الاجتماع في تعزيز التنسيق بين الجامعات في الجنوب والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وفتح حوار مباشر حول سياسات صندوق البحث العلمي وبرامجه، بما يسهم في توجيه الجهود البحثية نحو قضايا تنموية ذات أولوية، لا سيما في محافظات الجنوب، ويعزز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع المحلي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الروسي في شرق أوكرانيا

عربي ودولي انتهاء اليوم الأول من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

عربي ودولي إرجاء الجلسة المقبلة من محاكمة مادورو في نيويورك من 17 آذار إلى 26 منه

مبنى الكونغرس الأميركي

عربي ودولي الشرطة الأميركية: القبض على شاب ركض نحو مبنى الكونغرس حاملا بندقية

طائرة في مطار فيلنيوس.

عربي ودولي مطار عاصمة ليتوانيا يستأنف عمله بعد غلقه لرصد مناطيد في الأجواء

جامعة مؤتة

أخبار محلية لقاء في جامعة مؤتة يبحث أولويات البحث العلمي

أسواق الأسهم الأوروبية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من الأسواق الكبرى

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

أخبار محلية ولي العهد: رمضان مبارك .. كل عام وانتم بخير

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بحلول شهر رمضان



 






الأكثر مشاهدة