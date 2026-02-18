لقاء في جامعة مؤتة يبحث أولويات البحث العلمي

وأكد رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، أهمية الاجتماع في تعزيز التنسيق بين الجامعات في الجنوب والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وفتح حوار مباشر حول سياسات صندوق البحث العلمي وبرامجه، بما يسهم في توجيه الجهود البحثية نحو قضايا تنموية ذات أولوية، لا سيما في محافظات الجنوب، ويعزز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع المحلي.
