لقاء في جامعة مؤتة يبحث أولويات البحث العلمي

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، خلال لقاء استضافته في جامعة مؤتة، واقع البحث العلمي وأولوياته الوطنية وآليات تطوير دعمه، بحضور عمداء البحث العلمي ونخبة من الأكاديميين والمهتمين في جامعات الجنوب، بمشاركة ممثلين عن جامعتي الطفيلة التقنية والحسين بن طلال.

