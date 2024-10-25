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لقاء مرتقب بين الصفدي ونظيره الأميركي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الجمعة، 25-10-2024 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي في لندن، الجمعة، بنظيريه الأردني والإماراتي ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان.اضافة اعلان


ومن المرجح أن تركز المحادثات مع الوزيرين الأردني أيمن الصفدي و الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد على "الجهود الرامية إلى دعم خطط اليوم التالي في غزة للاستقرار والأمن وإعادة الإعمار".

ومن المتوقع أن يركز اجتماع بلينكن مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله،
 
gnews

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