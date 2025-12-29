لقاء يبحث آفاق الاستثمار والتسويق الزراعي في بني كنانة

الوكيل الإخباري- نظمت تعاونية شجرة الزيتون الزراعية بمدينة أم قيس اليوم الاثنين، لقاءً مع أهالي لواء بني كنانة وعدد من الجهات الرسمية، بحضور متصرف لواء بني كنانة خلدون العبادي، والنائب فراس القبلان، للتعريف بالتعاونية وخططها المستقبلية للنهوض بقطاع الزيتون.

وقال رئيس التعاونية مفيد نعامنة إن إنشاء التعاونية جاء استجابة لحاجة حقيقية لتنظيم الجهد الزراعي وتوحيد الطاقات، لا سيما في قطاع الزيتون الذي يُعد من أبرز القطاعات الهامة في لواء بني كنانة.



واستعرض النعامنة أهداف التعاونية وغاياتها، مشيرًا إلى المساحات الواسعة المزروعة بأشجار الزيتون في اللواء، وحجم الإنتاج السنوي، وما يمثله ذلك من فرصة اقتصادية واعدة إذا ما أُحسن استثمارها .



وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل التعاونية، وفي مقدمتها التسويق والترويج للمنتج، والحاجة إلى الدعم المالي لإقامة مشاريع إنتاجية ومصانع تحويلية تسهم في رفع القيمة المضافة للزيتون ومشتقاته.



من جانبه، أكد النائب فراس القبلان أهمية لواء بني كنانة، بوصفه منطقة ذات امتداد حضاري وتاريخي عريق، كانت عبر التاريخ مركزا للتجارة والتواصل بين الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، وشاهدًا على محطات مفصلية من معارك اليرموك والكرامة.



وشدد القبلان على دعمه الكامل لخطط وبرامج التعاونية، مبينًا أهمية منتجات شجرة الزيتون في الأسواق العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة، مقارنة بتكاليف الإنتاج ونسب الأرباح، ما يؤكد جدوى الاستثمار في هذا المنتج الوطني وتسويقه بأساليب حديثة ومدروسة.



وأكد ضرورة العمل ضمن فرق متخصصة تمتلك أدوات التواصل والتسويق، لضمان استدامة المشاريع وتعظيم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة.



بدوره، تحدث متصرف لواء بني كنانة خلدون العبادي عن الدور الحيوي للتعاونيات في دعم الأسر الريفية في اللواء، وتحقيق الاستقرار المالي والمعيشي، وتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات، مؤكدًا دعم الإدارة المحلية لكل المبادرات التنموية الجادة التي تنعكس إيجابًا على المجتمع المحلي.



وأكد اللواء المتقاعد محمد يحيى الدقامسة أهمية الاستثمار القائم على الشراكة المجتمعية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على أبناء اللواء في دعم مشاريع التعاونية.