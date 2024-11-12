لقاء يبحث قضايا عالقة في مناطق غرب إربد

الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة مع أمين عام وزارة المياه والري المهندس وائل الدويري، التحديات والمشاكل العالقة بمشروع الصرف الصحي الذي ينفذ في قرى غرب إربد.

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وقال الدويري إن الوزارة جادة في طرح عطاء مشروع صرف صحي لمنطقة كفريويا والدراسات جاهزة، وبانتظار الحصول على التمويل اللازم للبدء بالمشروع وبقيمة تقدر بنحو 20 مليون دينار، متوقعا أن يتم طرح العطاء بداية العام المقبل.



وأوعز الدويري إلى الجهات المعنية في الوزارة بالبدء بالحفر لاستكشاف آبار مياه جديدة في لواء غرب اربد بالتزامن مع تزويد اللواء بكميات مياه جديدة من الآبار المجاورة.



وأشار إلى أن شكاوى عدة وصلت إلى الوزارة من المواطنين فيما يتعلق بوجود أخطاء وبطء في مشروع الصرف الصحي الذي ينفذ في مناطق غرب اربد، لافتا إلى أن الوزارة تتابع مع الجهة المشرفة على المشروع تلك الشكاوى وتعمل على تصويب الأوضاع.



وأوضح الدويري أن البطء الذي رافق أعمال المشروع كان بسبب تضاريس المنطقة الصعبة ووجود تعديلات على مسار الخطوط لوجود مغر وكهوف في الشوارع، مؤكدا أن المشروع مدته 3 سنوات وأن الأوضاع ستعود كما كانت بعد الانتهاء من المشروع.



بدوره، قال البطاينة إن البلدية وثقت جميع الأخطاء التي رافقت العمل بمشروع الصرف الصحي، مشيراً إلى أن المشروع هو من اختصاص و زارة المياه والري، إلا أن البلدية تتلقى يوميا عشرات الشكاوي من المواطنين حول المشروع.