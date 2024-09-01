 
الأحد 2024-09-01 10:29 م
 

 

لماذا يوقف الشرطي الحركة في بعض الشوارع ؟..الأمن يوضح - فيديو

إدارة السير
شرطية سير
الأحد، 01-09-2024 08:36 م

الوكيل الإخباري-  اجابت ادارة السير المركزية على سؤال يطرحه الاردنيون بشكل دائم حول قيام رقيب السير بوقف الحركة مؤقتا على بعض الشوارع  .

اضافة اعلان


شاهد وإستمع لإجابة وتوضيح الأمن العام … :

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

محلات تجارية في عمان

خاص بالوكيل 8 قطاعات مستثناة من الإغلاق مبكراً في عمان - اسماء

محل تجاري

أخبار محلية مستجدات قرار اغلاق المحال التجارية بوقت محدد بعمان

غزة

فلسطين 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

إدارة السير

أخبار محلية لماذا يوقف الشرطي الحركة في بعض الشوارع ؟..الأمن يوضح - فيديو

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : ارتفاع قليل على الحرارة وتحذير من الضباب فوق المرتفعات الاثنين

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تحيل موظفين حكوميين الى التقاعد - اسماء

ارادة ملكية

أخبار محلية صدور إرادات ملكية سامية

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يترأس جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"



 


الأكثر مشاهدة