لماذا يوقف الشرطي الحركة في بعض الشوارع ؟..الأمن يوضح - فيديو

الوكيل الإخباري- اجابت ادارة السير المركزية على سؤال يطرحه الاردنيون بشكل دائم حول قيام رقيب السير بوقف الحركة مؤقتا على بعض الشوارع .

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