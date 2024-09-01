لماذا يوقف الشرطي الحركة في بعض الشوارع ؟..الأمن يوضح - فيديو

شاهد وإستمع لإجابة وتوضيح الأمن العام … :
رقيب السير وقف الحركة وما فتحلنا الطريق !!!— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 1, 2024
نفسي أعرف ليش هذا الشارع بالتحديد ؟
وليش ما يخليلنا الطريق فاتحة؟ واحنا بندبر حالنا.
طيب، اسمع وشوف حتى تعرف...
للمشاهدة بالكامل || https://t.co/pHV0olYpKv#الأردن #الأمن_العام pic.twitter.com/yOH8ZVrpoy
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