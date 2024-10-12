مؤتمرون يؤكدون أهمية دور الأردن في الدفاع عن القدس

الوكيل الإخباري- شارك نحو 600 عالم وأكاديمي، اليوم السبت، بالمؤتمر الثاني لدراسات القدس تحت شعار "الأقصى مركزية المحل وواقع محتل"، نظمها ملتقى القدس الثقافي بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

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وتناول المؤتمر 3 محاور رئيسية وهي مركزية المسجد الأقصى لدى الأمة ودوره في التحرر والنهوض، وتهويد المسجد الأقصى وسبل حمايته، وتهويد مدينة القدس وسبل حمايتها.