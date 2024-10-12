مؤتمرون يؤكدون أهمية دور الأردن في الدفاع عن القدس

وتناول المؤتمر 3 محاور رئيسية وهي مركزية المسجد الأقصى لدى الأمة ودوره في التحرر والنهوض، وتهويد المسجد الأقصى وسبل حمايته، وتهويد مدينة القدس وسبل حمايتها.
وأكدوا المشاركون بالمؤتمر، أهمية دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها والدفاع عن مركزية المسجد الأقصى المبارك لدى الأمة.
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