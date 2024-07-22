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مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

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الإثنين، 22-07-2024 06:08 م

 

الوكيل الإخباري - يعقد وزيرا الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء بعنوان "الريادة والتحول الرقمي في الأردن".


ويأتي اللقاء، في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.


ويتمحور اللقاء حول التحول الرقمي والأمن السيبراني في المملكة، وتطبيق سند والهويات الرقمية، إضافة إلى الحديث عن مراكز الخدمات الحكومية، واستراتيجيات وأولويات قطاع الريادة، وبرنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.

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