الأربعاء 2026-08-05 01:25 م

مؤتمر صحفي غدا لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم

مؤتمر صحفي غدا لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم
مؤتمر صحفي غدا لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم
 
الأربعاء، 05-08-2026 11:15 ص

الوكيل الإخباري-    يشهد مقر اتحاد كرة القدم، عند الساعة الثانية عشر ظهر يوم غد الخميس، مؤتمرا صحفيا لتقديم المدرب المغربي بادو الزاكي، الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلفا لمواطنه جمال سلامي.

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ويتحدث الزاكي خلال المؤتمر الصحفي عن مشواره في المرحلة المقبلة، وخطة إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027 التي تقام في السعودية.


وكان الاتحاد أعلن تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدربا للمنتخب الوطني الأول، بعقد يمتد لعام واحد يجدد باتفاق الطرفين، لقيادة النشامى خلال الاستحقاقات المقبلة.

 
 


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