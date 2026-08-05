مؤتمر صحفي غدا لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم

الوكيل الإخباري- يشهد مقر اتحاد كرة القدم، عند الساعة الثانية عشر ظهر يوم غد الخميس، مؤتمرا صحفيا لتقديم المدرب المغربي بادو الزاكي، الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلفا لمواطنه جمال سلامي.

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ويتحدث الزاكي خلال المؤتمر الصحفي عن مشواره في المرحلة المقبلة، وخطة إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027 التي تقام في السعودية.