مؤتمر صحفي غدا لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم

ويتحدث الزاكي خلال المؤتمر الصحفي عن مشواره في المرحلة المقبلة، وخطة إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027 التي تقام في السعودية.
وكان الاتحاد أعلن تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدربا للمنتخب الوطني الأول، بعقد يمتد لعام واحد يجدد باتفاق الطرفين، لقيادة النشامى خلال الاستحقاقات المقبلة.
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