مؤتمر صحفي للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء عند الواحدة ظهرا

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة المفرق، وذلك قرابة الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء، في جامعة آل البيت.

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