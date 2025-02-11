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مؤتمر صحفي للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء عند الواحدة ظهرا

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أرشيفية
الثلاثاء، 11-02-2025 12:22 م

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة المفرق، وذلك قرابة الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء، في جامعة آل البيت.

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ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة المفرق، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس، وعرض رؤية الحكومة التنموية للمحافظة.

 
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