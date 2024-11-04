مؤتمر في الطفيلة حول التنمية السياسية ودور الشباب

الوكيل الإخباري- نظم فريق المبادرة الشبابية "يلا نشارك يلا نتحزب" بالشراكة مع جامعة الطفيلة التقنية اليوم الاثنين، مؤتمر الطفيلة للتنمية السياسية، ضمن برنامج حوارات وطنية.

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وتناول المؤتمر الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فضلا عن رؤية التحديث الاقتصادي وانعكاساتها، بمشاركة قيادات حزبية وسياسية ونيابية واقتصادية، وطلبة الجامعة.



وأكد المشاركون بالمؤتمر والذي حضره رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية لأنها تعتبر جوهر المشاركة السياسية والطريق إلى إنجاح خطة التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.