مؤتمر في الطفيلة حول التنمية السياسية ودور الشباب

وتناول المؤتمر الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فضلا عن رؤية التحديث الاقتصادي وانعكاساتها، بمشاركة قيادات حزبية وسياسية ونيابية واقتصادية، وطلبة الجامعة.
وأكد المشاركون بالمؤتمر والذي حضره رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية لأنها تعتبر جوهر المشاركة السياسية والطريق إلى إنجاح خطة التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وعرض رئيس مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب" ورئيس ملتقى شباب جرش سيف بني مصطفى، خلال المؤتمر لمحاور المبادرة ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبرنامج التمكين السياسي للشباب في الجامعات الأردنية الذي تنظمه مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب".
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