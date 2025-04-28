مؤتمر نزاهة قطاع النقل الإقليمي يتبنى مقترحا أردنيا للنهوض بالقطاع

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن توصيات ونتائج مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية "المخاطر والحلول" الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، لبت تطلعات الدول المشاركة فيه، مشيرا إلى أن المؤتمرين تبنى المبادرة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء منصة إقليمية متخصصة لدعم العمل الدولي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع النقل في المنطقة العربية .

اضافة اعلان