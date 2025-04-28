مؤتمر نزاهة قطاع النقل الإقليمي يتبنى مقترحا أردنيا للنهوض بالقطاع

وأشار في بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى أن المبادرة تنسجم مع معايير اتفاقيات مكافحة الفساد المختلفة التي تلتزم بها جميع الدول المشاركة، مبينا أنها ستترجم على صورة ميثاق طوعي يتم تطويره بشكل تشاركي يعنى برصد ودعم الالتزام بمعايير النزاهة في قطاع النقل، بما يمهد لانطلاقة إقليمية فاعلة نحو تعزيز النزاهة في قطاعات أخرى.
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