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مؤتمر نزاهة قطاع النقل الإقليمي يتبنى مقترحا أردنيا للنهوض بالقطاع

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
 
الإثنين، 28-04-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن توصيات ونتائج مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية "المخاطر والحلول" الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، لبت تطلعات الدول المشاركة فيه، مشيرا إلى أن المؤتمرين تبنى المبادرة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء منصة إقليمية متخصصة لدعم العمل الدولي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع النقل في المنطقة العربية .

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وأشار في بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى أن المبادرة تنسجم مع معايير اتفاقيات مكافحة الفساد المختلفة التي تلتزم بها جميع الدول المشاركة، مبينا أنها ستترجم على صورة ميثاق طوعي يتم تطويره بشكل تشاركي يعنى برصد ودعم الالتزام بمعايير النزاهة في قطاع النقل، بما يمهد لانطلاقة إقليمية فاعلة نحو تعزيز النزاهة في قطاعات أخرى.

 
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