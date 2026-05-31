الأحد 2026-05-31 09:00 م

مؤسسة الغذاء والدواء تجدد تحذيرها من هذه الحبوب

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
الأحد، 31-05-2026 07:17 م

الوكيل الإخباري-   جددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذيراتها من أن دواء "مونجارو" الذي يُروَّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شكل حبوب يحتوي على تركيبات مجهولة المصدر، مؤكدة أن المنتج غير مسجل عالميا بهذا الشكل الصيدلاني، وأن الشكل الوحيد المسجل والمعتمد للدواء هو الحقن.

اضافة اعلان


وقالت رئيسة قسم تسجيل الأدوية الكيميائية في المؤسسة شذى القرعان، الأحد، إن المؤسسة تعمل على إعداد مواصفات لنظام تتبع إلكتروني يتيح متابعة الأدوية منذ خروجها من مصدرها، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، وحتى وصولها إلى المريض، مؤكدة وجود خطة لتطبيق هذا النظام.


وأكدت القرعان  أن الترويج للأدوية أو بيعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي يعد مخالفة قانونية، مشيرة إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تتابع الصفحات الإلكترونية التي تروج للأدوية.


وأضافت أن المؤسسة لا تكتفي بالتوعية، بل تتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية، وتحيل القائمين على هذه الصفحات إلى المدعي العام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه "قلق بشدة من حجم وسرعة" تفشي فيروس إيبولا

عربي ودولي 43 وفاة و263 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا

علم ايران

عربي ودولي إيران تهاجم انفصاليين بشمال العراق

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الاثنين لمناقشة التطورات في لبنان

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

أخبار محلية رفع قرابة 650 طنا من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى في جرش

تكريم عاملين في "سلطة البترا" عثروا على مفقودات بقيمة 100 ألف دينار

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة العتوم وآل ناصيف

تكريم عاملين في "سلطة البترا" عثروا على مفقودات بقيمة 100 ألف دينار

أخبار محلية تكريم عاملين في "سلطة البترا" عثروا على مفقودات بقيمة 100 ألف دينار

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فورا

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية مؤسسة الغذاء والدواء تجدد تحذيرها من هذه الحبوب



 
 






الأكثر مشاهدة

 