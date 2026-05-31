مؤسسة الغذاء والدواء تجدد تحذيرها من هذه الحبوب

وقالت رئيسة قسم تسجيل الأدوية الكيميائية في المؤسسة شذى القرعان، الأحد، إن المؤسسة تعمل على إعداد مواصفات لنظام تتبع إلكتروني يتيح متابعة الأدوية منذ خروجها من مصدرها، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، وحتى وصولها إلى المريض، مؤكدة وجود خطة لتطبيق هذا النظام.
وأكدت القرعان أن الترويج للأدوية أو بيعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي يعد مخالفة قانونية، مشيرة إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تتابع الصفحات الإلكترونية التي تروج للأدوية.
وأضافت أن المؤسسة لا تكتفي بالتوعية، بل تتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية، وتحيل القائمين على هذه الصفحات إلى المدعي العام.
