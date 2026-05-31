مؤسسة الغذاء والدواء تجدد تحذيرها من هذه الحبوب

الوكيل الإخباري- جددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذيراتها من أن دواء "مونجارو" الذي يُروَّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شكل حبوب يحتوي على تركيبات مجهولة المصدر، مؤكدة أن المنتج غير مسجل عالميا بهذا الشكل الصيدلاني، وأن الشكل الوحيد المسجل والمعتمد للدواء هو الحقن.

وقالت رئيسة قسم تسجيل الأدوية الكيميائية في المؤسسة شذى القرعان، الأحد، إن المؤسسة تعمل على إعداد مواصفات لنظام تتبع إلكتروني يتيح متابعة الأدوية منذ خروجها من مصدرها، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، وحتى وصولها إلى المريض، مؤكدة وجود خطة لتطبيق هذا النظام.



وأكدت القرعان أن الترويج للأدوية أو بيعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي يعد مخالفة قانونية، مشيرة إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تتابع الصفحات الإلكترونية التي تروج للأدوية.