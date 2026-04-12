الأحد 2026-04-12 07:12 م

مؤسسة ولي العهد تعقد "ملتقى سفراء منصة نحنُ" الثالث

مؤسسة ولي العهد تعقد "ملتقى سفراء منصة نحنُ" الثالث
مؤسسة ولي العهد تعقد "ملتقى سفراء منصة نحنُ" الثالث
 
الأحد، 12-04-2026 05:08 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مؤسسة ولي العهد، السبت، فعالية "ملتقى سفراء منصة نحنُ" الثالث، ضمن أنشطة منصة نحنُ، المنصة الوطنية للتطوع، أحد برامج المؤسسة، والتي تنفذ أعمالها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبالتعاون مع وزارة الشباب.

وقالت المؤسسة في بيان لها الأحد، إن برنامج سفراء منصة نحنُ يأتي تنفيذاً لرؤيتها في تعزيز القيادة الشبابية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، واستقطبت حتى اليوم نحو 1315 سفيراً موزعين على28 جامعة في مختلف محافظات المملكة.


وأضافت أن البرنامج يستهدف طلبة الجامعات الأردنية، حيث يتمثل دور السفراء في نشر رسالة التطوع بين أقرانهم، وتحفيزهم على الانخراط في الفرص التطوعية، من خلال تنظيم المبادرات والأنشطة التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم المحلية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية العمل التطوعي وأثره من خلال التنسيق مع الجهات المعنية داخل الجامعات والمشاركة في الفعاليات المتنوعة.

 
 


