مؤسسة ولي العهد تعقد "ملتقى سفراء منصة نحنُ" الثالث

الوكيل الإخباري- عقدت مؤسسة ولي العهد، السبت، فعالية "ملتقى سفراء منصة نحنُ" الثالث، ضمن أنشطة منصة نحنُ، المنصة الوطنية للتطوع، أحد برامج المؤسسة، والتي تنفذ أعمالها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبالتعاون مع وزارة الشباب.

وقالت المؤسسة في بيان لها الأحد، إن برنامج سفراء منصة نحنُ يأتي تنفيذاً لرؤيتها في تعزيز القيادة الشبابية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، واستقطبت حتى اليوم نحو 1315 سفيراً موزعين على28 جامعة في مختلف محافظات المملكة.