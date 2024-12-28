مؤسسة ولي العهد في المفرق تُنشئ ملعبا لكرة القدم في مدرسة الدجنية

الوكيل الإخباري- أنشأت مؤسسة ولي العهد في المفرق، ملعب كرة قدم متكامل في مدرسة الدجنية الثانوية للبنين.

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وقالت المؤسسة إن الملعب يأتي في إطار دورها في التواصل مع المجتمع المحلي، والمساهمة في توفير أجواء مثالية لطلبة المدرسة لممارسة هواياتهم وتنميتها وصقلها.