مؤسسة ولي العهد في المفرق تُنشئ ملعبا لكرة القدم في مدرسة الدجنية

وقالت المؤسسة إن الملعب يأتي في إطار دورها في التواصل مع المجتمع المحلي، والمساهمة في توفير أجواء مثالية لطلبة المدرسة لممارسة هواياتهم وتنميتها وصقلها.
إلى ذلك/ احتفلت أكاديمية رحاب لكرة القدم، اليوم السبت، بتخريج عدد من نجوم الأكاديمية.
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