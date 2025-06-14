ماذا تفعل عند سماع صفارات الإنذار؟.. مهم من إدارة الأزمات

الوكيل الإخباري- أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مجموعة ارشادات للمواطنين للتصرف بشكل آمن عند سماع صفارات الإنذار.

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وقال المركز إنه إذا كنت في المنزل، ابتعد عن النوافذ لضمان الحماية من أي شظايا.



ودعا المركز إلى المحافظة على الهدوء وتجنب الذعر، وعدم استخدام المصاعد عند سماع صفارات الإنذار، تجنبًا لخطر انقطاع التيار الكهربائي.



وإذا كان الأشخاص خارج المنازل أو في أماكن مفتوحة أو في الشارع العام، دعا المركز المواطنين إلى البحث فورا عن أقرب مبنى واحتمِ بداخله، وإذا لم يكن هناك مبنى قريب، استلقِ على الأرض، غطِّ رأسك بيديك، وتجنّب البقاء في المناطق المفتوحة قدر الإمكان.



كما أوصت الارشادات بالاحتماء بجانب جدار أو في منطقة منخفضة إذا لم يكن هناك مبنى قريب.



وفي حال كان في السيارة أو في أي وسيلة نقل عند سماع الإنذار، توقف فورًا إلى جانب الطريق وابقَ داخلها.