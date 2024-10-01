 
الثلاثاء 2024-10-01 10:02 م
 
 

ماذا تفعل في حال مشاهدة “مسيرات” في الجو ؟

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
الثلاثاء، 01-10-2024 09:54 م

الوكيل الإخباري-   نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تحذيرات للمواطنين في حال مشاهدة “مسيرات” في الجو.

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ودعا المركز، في منشور مساء اليوم الثلاثاء، إلى الالتزام بالمنازل والابتعاد عن النوافذ والأسطح والشرفات.


وحضّ على عدم الانجرار وراء الشائعات التي تثير القلق وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.


كما دعا إلى الوقوف على جانب الطريق في حال وجود أي مواطن داخل مركبته والبقاء داخلها وعدم الهلع.


وأكد ضرورة عدم الاقتراب من الأجسام الطائرة في حال سقوطها والإبلاغ على الرقم 911 عن أماكن تواجدها، مشددا على ضرورة عدم التجمهر في منطقة الحدث والسماح للأجهزة المختصة الوصول للمكان.

 
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