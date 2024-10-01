ماذا تفعل في حال مشاهدة “مسيرات” في الجو ؟

الوكيل الإخباري- نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تحذيرات للمواطنين في حال مشاهدة “مسيرات” في الجو.

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ودعا المركز، في منشور مساء اليوم الثلاثاء، إلى الالتزام بالمنازل والابتعاد عن النوافذ والأسطح والشرفات.



وحضّ على عدم الانجرار وراء الشائعات التي تثير القلق وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.



كما دعا إلى الوقوف على جانب الطريق في حال وجود أي مواطن داخل مركبته والبقاء داخلها وعدم الهلع.