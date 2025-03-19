ماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنّ فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه.

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ودعا ماكرون خلال تصريحات مشتركة مع جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.