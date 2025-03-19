ماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه

ودعا ماكرون خلال تصريحات مشتركة مع جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشكل قلق كبير على المنطقة، حيث يواجه الجميع مخاطر كبيره لعدم الاستقرار
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