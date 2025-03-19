 
الأربعاء 2025-03-19 02:12 م
 

ماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه

ن
ماكرون
 
الأربعاء، 19-03-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنّ فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه.

اضافة اعلان


ودعا ماكرون خلال تصريحات مشتركة مع جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.


وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشكل قلق كبير على المنطقة، حيث يواجه الجميع مخاطر كبيره لعدم الاستقرار

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك: الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر

ن

أخبار محلية ماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه

خك

منوعات قبيل عيد الفطر.. إليك نصائح لحجز أرخص تذكرة طيران

ل

أخبار محلية الأردن يتسلم 32 شاحنة من ألمانيا لدعم الممر الإنساني إلى غزة

للا

طب وصحة علامات مبكرة لمرض السكري تظهر عند الاستيقاظ

ا

أخبار محلية الملك يصل إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون

نوم

طب وصحة كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال الطعام؟

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير التربية يبحث العلاقات التعليمية مع السفير العراقي بعمان



 
 




الأكثر مشاهدة