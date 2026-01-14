الأربعاء 2026-01-14 06:53 م

مباحثات أردنية بوسنية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا

الأربعاء، 14-01-2026 06:24 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء، مباحثات موسّعة مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، لبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية.

وأكّد الوزيران عمق علاقات الصداقة بين الأردن والبوسنة والهرسك، والحرص المشترك على تطويرها، واتفقا على خطة عمل تترجم بخطوات عملية تعزّز التعاون وتوسّعه في المجالات الاقتصادية والسياحية والتعليمية وغيرها من القطاعات الحيوية.


وبحث الصفدي مع كوناكوفيتش تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكّدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار ببنوده كافة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة.

 

كما حذّر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوّض كلّ جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام على أساس حلّ الدولتين مؤكّدًا ضرورة تكاتف كلّ الجهود لوقفها.

 
 


