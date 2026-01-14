مباحثات أردنية بوسنية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا

وأكّد الوزيران عمق علاقات الصداقة بين الأردن والبوسنة والهرسك، والحرص المشترك على تطويرها، واتفقا على خطة عمل تترجم بخطوات عملية تعزّز التعاون وتوسّعه في المجالات الاقتصادية والسياحية والتعليمية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وبحث الصفدي مع كوناكوفيتش تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكّدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار ببنوده كافة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء: سيبقى الأردن السند للبنان الشقيق ويدعم أمنه واستقراره
-
الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية
-
الكشف عن سبب تغير نوعية المياه في الشميساني
-
التعليم العالي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني للماجستير
-
قيادة أمن أقليم العاصمة تنفذ أنشطة بيئية ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات
-
تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد الملكي للدراسات الدينية
-
ثقافة العقبة تهدي القنصلية المصرية أعمالا فنية تجسد عمق العلاقات الثقافية
-
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة