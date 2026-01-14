مباحثات أردنية بوسنية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء، مباحثات موسّعة مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، لبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية.

اضافة اعلان



وأكّد الوزيران عمق علاقات الصداقة بين الأردن والبوسنة والهرسك، والحرص المشترك على تطويرها، واتفقا على خطة عمل تترجم بخطوات عملية تعزّز التعاون وتوسّعه في المجالات الاقتصادية والسياحية والتعليمية وغيرها من القطاعات الحيوية.



وبحث الصفدي مع كوناكوفيتش تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكّدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار ببنوده كافة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة.