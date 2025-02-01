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مبادرة أردنية عراقية لتأسيس اتحاد عربي للصناعات

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
السبت، 01-02-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت غرفة صناعة الأردن، واتحاد الصناعات العراقي، مبادرة من العاصمة بغداد، لتأسيس اتحاد عربي للصناعات، لتحقيق التكامل الصناعي العربي.

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واكد الطرفان خلال لقاء جمعهما، اليوم السبت، أن قيام اتحاد عربي للصناعات سيمكن الدول العربية من بناء صناعات ذات قيمة مضافة عالية وتسخير الموارد المتوفرة وبما يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي ولا سيما بصناعات الغذاء والأدوية.


وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن الدول العربية وبفعل الظروف والتحديات العالمية، يحتاج اليوم لمزيد من التعاون والتنسيق للوصول الى التكامل الاقتصادي، والاعتماد على الذات وتوفير فرص عمل للشباب.

 
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