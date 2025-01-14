مبادرة لافتة من دكتور أردني.. شاهد ماذا فعل في آخر الفصل الدراسي

الوكيل الإخباري- تداول طلاب في الجامعة الأردنية موقفًا لافتًا لدكتور جامعي في نهاية الفصل الدراسي.



ووفقًا للمقطع المتداول، قام الدكتور سليمان الدقور من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية بوداع طلبته بنهاية الفصل الدراسي بكلمات لافتة .



كما قام الدكتور بتوزيع كتب وحلوى وقهوة سادة على كل طالب كضيافة عن روح والدته بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي.



وتصدرت ردود أفعال الطلبة على مقطع الفيديو ترحيبًا كبيرًا بما قدمه الدكتور.

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وعلق الدكتور لاحقا على مقطع الفيديو قائلا: أكرمني طلبتي اليوم في المحاضرة الأخيرة بقبول هديتي لكل واحد منهم نسخة من كتاب التدبر وكتاب فقه المواجهات وبعض الحلوى أسأل الله أن يكرمنا وإياهم بكرامة القرآن"