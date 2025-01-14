مبادرة لافتة من دكتور أردني.. شاهد ماذا فعل في آخر الفصل الدراسي

ووفقًا للمقطع المتداول، قام الدكتور سليمان الدقور من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية بوداع طلبته بنهاية الفصل الدراسي بكلمات لافتة .
كما قام الدكتور بتوزيع كتب وحلوى وقهوة سادة على كل طالب كضيافة عن روح والدته بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي.
وتصدرت ردود أفعال الطلبة على مقطع الفيديو ترحيبًا كبيرًا بما قدمه الدكتور.
التفاصيل: https://t.co/zOvw3XCIzn#الاردن #الجامعات #دكتور #مبادرة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/8H8tb5osKG
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