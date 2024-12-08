مبيعات مهرجان الزيتون تصل إلى أكثر من 3.2 مليون دينار

وأشار في بيان، اليوم الأحد، إلى أن كميات زيت الزيتون المباعة بلغت نحو 189 طنا، حيث كانت أغلب عبوات الزيت مصنفة بين الزيت البكر الممتاز والبكر، ونفذ الزوار قرابة 25 ألف مسحة إلكترونية من خلال هواتفهم المحمولة.
وقال إن إجمالي عدد المشاركين بالمهرجان بلغ 1050مشاركا وعارضا، جلهم من السيدات المعيلات لأسرهن، مبينا أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر والمعاصر أسهمت في تلبية احتياجات المتسوقين من مادة الزيت في أرض المهرجان.
وبين الحنيفات، أن المهرجان شهد تبرعات عينية ونقدية من قبل الزوار والمشاركين للأشقاء الفلسطينيين في غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين.
وشارك في المهرجان الذي نظمته وزارة الزراعة وأذرعها الثلاثة "البحثي والإقراضي والتعاوني"، العديد من الشركاء المحليين والدوليين، وعدد من المشاريع المنضوية تحت مظلة حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية وأجنحة خاصة لشركاء التنمية لتعزيز فرص التشبيك بين صغار المزارعين والشركات الزراعية والابتكارية الناشئة والصناديق التمويلية وفتح فرص الدفع والتسويق الإلكتروني أثناء وبعد المهرجان بالتعاون مع صندوق البريد الأردني.
وعقدت على هامش المهرجان الذي استمر 10 أيام، محاضرات توعوية في الممارسات الزراعية الجيدة للزيتون وآلية فحص الزيت وقصص نجاح المشاركين في خلق فرص عمل والمنتجات الريفية البلدية، حيث استهدفت المحاضرات أكثر من 1000 طالب وطالبة من الجامعات الحكومية والخاصة "مؤتة، الأردنية، الهاشمية، عجلون الوطنية، إربد الأهلية، البلقاء التطبيقية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا"، إضافة إلى عقد دورات تدريبية على كيفية التصدير بشهادات معتمدة دوليا استهدفت مربي النحل، مزارعي التمور، أصحاب المعاصر والمهندسين والباحثين في وزارة الزراعة.
ولفت الحنيفات الى أن وزارة الزراعة وظفت التقنيات الحديثة في مهرجان الزيتون، خاصة شركة انكيوب المتخصصة في التتبع الإلكتروني للزيت والعسل بالتعاون مع الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين ونقابة النحالين الأردنيين، بالإضافة الى تقنية سيلا للحلول الذكية "إدارة الحشود" والمتخصصة في معرفة عدد الزوار وهي تقنية إلكترونية متطورة، إضافة إلى ان الوزارة أدخلت جناحا للتمور بالتعاون مع جمعية التمور الأردنية.
كما اظهر مهرجان الزيتون الوطني من خلال متحف النحل أهم التقنيات والمعدات المستخدمة في النحل إضافة الى الممارسات الجيدة في إدارة النحل، والجوائز التحفيزية للمشاركين والزوار لإطلاعهم على أهمية قطاع النحل، إضافة إلى التعاون مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني من خلال مشاركة البرنامج الوطني للتشغيل ومشروع تحسين المهارات الوظيفيه داخل المزرعة وخارجها "أرضي"، لدعم أصحاب المشاريع المشاركين في مهرجان الزيتون والحاصلين على سجل تجاري ورخصة مهن محدثين، لدعم توفير فرص عمل للباحثين والباحثات عن العمل.
يشار الى أن إدارة المهرجان رفعت مكان اصطفاف "الكراجات" السيارات لتستوعب 1000 سيارة بدلا من 700 سيارة تسهيلا على زوار المهرجان بالتعاون مع إدارة مكة مول قاعة المعارض.
وفي ختام المهرجان ثمن الحنيفات، الشركاء المحليين والدوليين والمؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وكوادر وزارة الزراعة على جهودهم في إنجاح مهرجان الزيتون الوطني.
بترا
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