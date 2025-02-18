متأثرة بإصابتها .. وفاة سيدة دهسا على شارع الأردن

وعبر تقريرها المروري اليومي أكدت الإدارة تعامل كوادرها مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق شارع الستين في السلط، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح متوسطة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وفي سياق متصل، تم تسجيل حادث تصادم بين مركبتين عند جسر سلحوب باتجاه الشمال، إلى جانب حادث تدهور مركبة بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق، دون وقوع إصابات.
كما أدى سقوط حمولة شاحنة مكونة من نحو 200 كيس إسمنت بعد الجامعة الهاشمية إلى تباطؤ حركة السير لمدة ساعتين حتى تم إزالة الأثر المروري.
ودعت السير السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب المخالفات الخطرة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكدة ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.
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