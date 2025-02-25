متحف الأردن يحدد مواعيد استقبال الزوار خلال شهر رمضان

وبحسب بيان المتحف اليوم الثلاثاء، قال عمارين، إن المتحف سيعود إلى مواعيد عمله المعتادة بعد انتهاء شهر رمضان.
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