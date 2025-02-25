 
الثلاثاء 2025-02-25 02:10 م
 

متحف الأردن يحدد مواعيد استقبال الزوار خلال شهر رمضان

متحف الأردن
متحف الأردن
الثلاثاء، 25-02-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، عن مواعيد استقبال الزوار خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيكون المتحف مفتوحا يوميا من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 3:00 عصرا، باستثناء يومي الثلاثاء والجمعة سيغلق أبوابه أمام الزوار.

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وبحسب بيان المتحف اليوم الثلاثاء، قال عمارين، إن المتحف سيعود إلى مواعيد عمله المعتادة بعد انتهاء شهر رمضان.

 
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