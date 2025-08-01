متحف الصفاوي.. سجل حي لنقوش البادية الشمالية

ويقع المتحف داخل مبنى الهجانة التراثي الذي يعود تاريخه لعام 1933، على بعد حوالي 75 كيلومترًا شرق مدينة المفرق، ويتميز بقربه من العديد من المواقع الأثرية المهمة مثل جاوا وقصر برقع والحرة.
وقد قامت دائرة الآثار العامة بتأهيل وتطوير المبنى بالتعاون مع بلدية الصفاوي ومجلس المحافظة، ليصبح متحفًا متخصصًا بنقوش البادية الشمالية. وتشكل هذه النقوش، التي يزيد عددها على 150 ألف نقش، كنزًا معرفيًا فريدًا من نوعه في المملكة.
وأفادت مديرية آثار المفرق بأن أعمال الصيانة تضمنت إزالة الأنقاض، وتسييج قطعة الأرض المحيطة بالمبنى بمساحة 5 دونمات، وإقامة سور حجري داخلي، بالإضافة إلى تجميل محيط المبنى وتجهيز الطريق المؤدية إليه.
كما شملت أعمال التأهيل تزويد الأبراج بدرجات لولبية معدنية، ورصف الساحة الداخلية ببلاط البازلت، وإضافة غرف إدارية وخدماتية، وتأهيل الحديقة الخارجية.
ويعد هذا المتحف أول متحف متخصص بالنقوش في الأردن، حيث تتميز منطقة الصفاوي بتوسطها لمنطقة الحرة الشاسعة، التي تضم نقوشًا كتابية باللغات الصفائية والثمودية واليونانية واللاتينية والسريانية والنبطية والعربية القديمة والحديثة.
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