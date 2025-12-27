متصرف الأغوار الشمالية يدعو لاستمرار جاهزية البلديات

وأشار الكساسبة خلال تفقده فرق الطوارئ والآليات في بلدية طبقة فحل اليوم السبت، إلى التواصل مع المواطنين والاستجابة لملاحظاتهم بشكل فوري، ومتابعة أوضاع الطرق وتسليك عبارات تصريف مياه الأمطار حفاظا على السلامة العامة واستمرار الخدمات، داعيا المواطنين الى الابتعاد عن الأماكن الخطرة.
من جهته، قال رئيس لجنة بلدية طبقة فحل المهندس حمزة المومني، إن كوادر البلدية تعمل بشكل مكثف على إعادة فتح مجاري تصريف مياه الأمطار التي تعرضت للإغلاق نتيجة انجرافات الأتربة والصخور إثر الهطول الغزير للأمطار.
