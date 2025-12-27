متصرف الأغوار الشمالية يدعو لاستمرار جاهزية البلديات

الوكيل الإخباري- أكد متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، ضرورة استمرار بلديات اللواء في حالة من الجاهزية التامة على مدار الساعة، للتعامل مع البؤر المعرضة لتجمع مياه الأمطار ومجاري السيول، في ظل الظروف الجوية السائدة.

