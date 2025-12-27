الأحد 2025-12-28 12:47 ص

متصرف الأغوار الشمالية يدعو لاستمرار جاهزية البلديات

السبت، 27-12-2025 11:33 م

الوكيل الإخباري- أكد متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، ضرورة استمرار بلديات اللواء في حالة من الجاهزية التامة على مدار الساعة، للتعامل مع البؤر المعرضة لتجمع مياه الأمطار ومجاري السيول، في ظل الظروف الجوية السائدة.

وأشار الكساسبة خلال تفقده فرق الطوارئ والآليات في بلدية طبقة فحل اليوم السبت، إلى التواصل مع المواطنين والاستجابة لملاحظاتهم بشكل فوري، ومتابعة أوضاع الطرق وتسليك عبارات تصريف مياه الأمطار حفاظا على السلامة العامة واستمرار الخدمات، داعيا المواطنين الى الابتعاد عن الأماكن الخطرة.

من جهته، قال رئيس لجنة بلدية طبقة فحل المهندس حمزة المومني، إن كوادر البلدية تعمل بشكل مكثف على إعادة فتح مجاري تصريف مياه الأمطار التي تعرضت للإغلاق نتيجة انجرافات الأتربة والصخور إثر الهطول الغزير للأمطار.

 
 


