مجلس الخدمات المشتركة بعجلون يواصل فتح العبارات وتصريف المياه

الوكيل الإخباري- تواصل كوادر مجلس الخدمات المشتركة بعجلون السبت، فتح وتسليك عبارات تصريف المياه المغلقة بسبب انجرافات السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

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وأكد رئيس مجلس الخدمات المشتركة في عجلون وليد درادكة، أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة وما تتعرض له من سيول متكررة يستدعي جهودًا مكثفة للتعامل مع هذه الأوضاع الطارئة خاصة في المناطق التي تشهد هطولًا غزيرًا للأمطار.