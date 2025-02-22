مجلس الخدمات المشتركة بعجلون يواصل فتح العبارات وتصريف المياه

وأكد رئيس مجلس الخدمات المشتركة في عجلون وليد درادكة، أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة وما تتعرض له من سيول متكررة يستدعي جهودًا مكثفة للتعامل مع هذه الأوضاع الطارئة خاصة في المناطق التي تشهد هطولًا غزيرًا للأمطار.
وأشار درادكة إلى أن فرق المجلس تواصل أعمالها في تنظيف الطرق الرئيسية من الأتربة والانجرافات الناتجة عن الأمطار حفاظًا على السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
هل ستلغي الاسطوانات البلاستيكية في الاردن الاسطوانات الحديدية ؟
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل الفنان حابس حسين
-
اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين
-
"الصناعة والتجارة": خطة رقابية على الأسواق خلال رمضان
-
تنويه من ترخيص السواقين والمركبات
-
رئيس الوزراء يزور وزارة الأشغال ويطلع على خططها للتعامل مع الظروف الجوية
-
مياه العقبة تلتزم بالحد من استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية
-
الامن العام يحذر سالكي طريق المطار