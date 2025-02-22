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مجلس الخدمات المشتركة بعجلون يواصل فتح العبارات وتصريف المياه

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آليات للتعامل مع أي تراكمات للثلوج
السبت، 22-02-2025 02:42 م

الوكيل الإخباري-  تواصل كوادر مجلس الخدمات المشتركة بعجلون السبت، فتح وتسليك عبارات تصريف المياه المغلقة بسبب انجرافات السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

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وأكد رئيس مجلس الخدمات المشتركة في عجلون وليد درادكة، أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة وما تتعرض له من سيول متكررة يستدعي جهودًا مكثفة للتعامل مع هذه الأوضاع الطارئة خاصة في المناطق التي تشهد هطولًا غزيرًا للأمطار.


وأشار درادكة إلى أن فرق المجلس تواصل أعمالها في تنظيف الطرق الرئيسية من الأتربة والانجرافات الناتجة عن الأمطار حفاظًا على السلامة العامة.

 
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