مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق

11:26 ص

الوكيل الإخباري- اختار مجلس النواب، في جلسته الصباحية التي عقدها اليوم الأربعاء، لجانه الدائمة بالتوافق، وذلك ضمن أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين.





وتضم اللجان التي تم تشكيلها كلاً من: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.



وفيما يلي أبرز تشكيلات اللجان:



اللجنة القانونية:

دينا البشير، محمد بني ملحم، محمد الغويري، عارف السعايدة، عبدالحليم عنانبة، عوني الزعبي، آية الله فريحات، ناصر النواصرة، إبراهيم الجبور، رانيا أبو رمان، بيان المحسيري.



اللجنة المالية:

محمد البستنجي، رند الخزوز، محمد بني ملحم، إبراهيم الطراونة، سليمان الخرابشة، عوني الزعبي، نمر السليحات، نجمة الهواوشة، رانيا أبو رمان، ناصر النواصرة، موسى الوحش.



لجنة الاقتصاد والاستثمار:

خالد أبو حسان، طارق بني هاني، بدر الحراحشة، هدى نفاع، وليد المصري، عبدالباسط الكباريتي، محمد كتاو، زهير الخشمان، عبدالرحمن العوايشة، سالم أبو دولة، موسى الوحش.



اللجنة الإدارية:

نسيم العبادي، خليفة الديات، تيسير أبوعرابي، محمد سلامة الغويري، عبدالباسط الكباريتي، محمد العليمات، سليمان حويلة، آية الله الفريحات، عطا الله الحنيطي، وسام الربيحات، إبراهيم الحميدي.