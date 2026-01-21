الأربعاء 2026-01-21 10:30 ص

مجلس النواب يناقش معدل قانون المنافسة 2025

الوكيل الإخباري-   يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة 13 من الدورة العادية الثانية والمتضمن قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025 اعتباراً من المادة 4.اضافة اعلان


ويهدف القانون لحماية المنافسة الحرة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في الأردن بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وبتغيير هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتصبح دائرة تسمى دائرة حماية المنافسة ترتبط بوزير الصناعة والتجارة والتموين ويديرها مدير عام.

وفي سياق متصل تعقد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية لقاء يجمع فريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة استراتيجية عمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبحث أمور تهم الكتلة.

وتناقش اللجنة المالية النيابية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلق بوزارة الزراعة.
 
 


