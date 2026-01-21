مجلس النواب يناقش معدل قانون المنافسة 2025

ويهدف القانون لحماية المنافسة الحرة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في الأردن بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وبتغيير هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتصبح دائرة تسمى دائرة حماية المنافسة ترتبط بوزير الصناعة والتجارة والتموين ويديرها مدير عام.
وفي سياق متصل تعقد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية لقاء يجمع فريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة استراتيجية عمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبحث أمور تهم الكتلة.
وتناقش اللجنة المالية النيابية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلق بوزارة الزراعة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأمن يقبض على ثلاثة أشخاص على علاقات مع عصابات إقليمية لتهريب وتجارة المخدرات
-
البرنامج الوطني للتشغيل يستهدف تشغيل 8 آلاف أردني خلال 2026 – 2027
-
الكشف عن موعد طرح أسطوانات الغاز البلاستيكية في السوق الأردني
-
الأمطار تعيد الحياة لعشرات الينابيع في مختلف محافظات المملكة
-
قطاع الإيواء الفندقي في الأردن يشغّل قرابة 23 ألف عامل وعاملة
-
إصابة أربعة أشخاص بحادث دهس في الظليل
-
شباب كلنا الأردن تطلق فعاليات وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك
-
"زراعة جرش" تحذر المزارعين من الصقيع