مجلس الوزراء في الطفيلة اليوم .. الجلسة الثامنة في المحافظات

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.
يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية السابعة الشهر الماضي في محافظة عجلون.
-
أخبار متعلقة
-
الدورة 45 لنقابة المحامين: 7 مرشحين لمنصب النقيب و49 للمجلس
-
توجيه حكومي هام بشأن توزيع المياه على كافة مناطق المملكة
-
فصل للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الخميس .. أسماء
-
سائق غير مرخص يتدهور بمركبة منتهية الترخيص منذ 2018
-
وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الاستقلال
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الاثنين والثلاثاء
-
اجتماع مدريد+.. إجماع دولي على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الحرب وتدفق المساعدات
-
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية