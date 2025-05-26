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مجلس الوزراء في الطفيلة اليوم .. الجلسة الثامنة في المحافظات

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 26-05-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسة في محافظة الطفيلة وهي الثامنة التي يعقدها في المحافظات.اضافة اعلان


وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية السابعة الشهر الماضي في محافظة عجلون.
 
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