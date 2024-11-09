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مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
السبت، 09-11-2024 08:20 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.

وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة والشَّركة الوطنيَّة العربيَّة للتَّعدين والصِّناعات التَّحويليَّة للتَّنقيب عن خامات النُّحاس في منطقة غور فيفا.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء أنظمة إداريَّة واتَّخذ قرارات إجرائيَّة، من بينها نظام ترخيص دور رعاية المسنِّين والأندية الخاصَّة بالمسنِّين لسنة 2024م، الذي يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات وشروط إنشاء دور وأندية المسنِّين الخاصَّة وترخيصها؛ بما يكفل تعزيز الرِّعاية لهذه الفئة، ويوفر لها أسباب الحماية والرِّعاية الكريمة وفق أفضل الممارسات.

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كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

 
gnews

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