مجلس الوزراء يطلع على خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- اطَّلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان على خطط وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك؛ بما في ذلك دائرة الأوقاف الإسلاميَّة وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وصندوق الزكاة.

وتهدف الخطَّة إلى إطلاق برامج دعويَّة وعلميَّة وإعلاميَّة متكاملة، وحزمة واسعة من المبادرات، تهدف إبراز الرِّسالة الدينيَّة، وتعزيز قيم التَّكافل والتَّراحم، وترسيخ الدور العلمي والدَّعوي خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب خدمة المصلِّين في الأردن والقدس الشريف.



وتتضمن الخطَّة عقد المجالس العلميَّة الهاشمية أسبوعيَّاً بمشاركة نخبة من العلماء من داخل المملكة وخارجها، وتنظيم المسابقة الهاشميَّة الدَّولية للذكور في دورتها الثالثة والثلاثين بمشاركة 60 دولة، والمسابقة الهاشميَّة المحليَّة للإناث بمشاركة 167 متسابقة.



وخصَّصت الوزارة ضمن الخطَّة برامج يوميَّة ودروساً دينيَّة في المساجد الرئيسة (مسجد الملك الحسين بن طلال ومسجد الشهيد الملك المؤسس) وبثَّها بالتَّعاون مع مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة، والإذاعة الأردنيَّة، وإذاعة القرآن الكريم.