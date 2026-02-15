الأحد 2026-02-15 09:35 م

مجلس الوزراء يطلع على خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك

مبنى رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 15-02-2026 08:29 م

الوكيل الإخباري-   اطَّلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان على خطط وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك؛ بما في ذلك دائرة الأوقاف الإسلاميَّة وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وصندوق الزكاة.

اضافة اعلان


وتهدف الخطَّة إلى إطلاق برامج دعويَّة وعلميَّة وإعلاميَّة متكاملة، وحزمة واسعة من المبادرات، تهدف إبراز الرِّسالة الدينيَّة، وتعزيز قيم التَّكافل والتَّراحم، وترسيخ الدور العلمي والدَّعوي خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب خدمة المصلِّين في الأردن والقدس الشريف.


وتتضمن الخطَّة عقد المجالس العلميَّة الهاشمية أسبوعيَّاً بمشاركة نخبة من العلماء من داخل المملكة وخارجها، وتنظيم المسابقة الهاشميَّة الدَّولية للذكور في دورتها الثالثة والثلاثين بمشاركة 60 دولة، والمسابقة الهاشميَّة المحليَّة للإناث بمشاركة 167 متسابقة.


وخصَّصت الوزارة ضمن الخطَّة برامج يوميَّة ودروساً دينيَّة في المساجد الرئيسة (مسجد الملك الحسين بن طلال ومسجد الشهيد الملك المؤسس) وبثَّها بالتَّعاون مع مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة، والإذاعة الأردنيَّة، وإذاعة القرآن الكريم.


وتشمل الخطَّة إطلاق حملة لصندوق الزكاة تتضمَّن توزيع مساعدات عبر لجان الزكاة، وتسليم مشاريع إنتاجية، وترميم منازل للأسر المحتاجة، وقضاء ديون عدد من الغارمات، وتنظيم ملتقيات خيرية، وأيام طبية مجانيَّة، وبرامج لدعم الأيتام في مختلف المحافظات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شهر رمضان

أخبار محلية الأوقاف: سداد ديون غارمات وكوبونات وطرود وإفطارات رمضانية

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

الطقس انخفاض ملموس على الحرارة الأربعاء وتأثر الأردن بكتلة هوائية باردة نسبياً

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

حقل الريشة

أخبار محلية إقرار نقل مشروع أنبوب غاز الريشة إلى شركة البترول الوطنية

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يطلع على خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك

العاصمة عمان

أخبار محلية الاردن .. مشروع قانون سيسهم في حل قضايا عالقة منذ سنوات لآلاف العقارات

نقود أردنية

أخبار محلية الحكومة تقرر تسديد متأخرات بقيمة 125 مليون دينار

الملكة تلتقي رائدات أعمال في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي

أخبار محلية الملكة تلتقي رائدات أعمال في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي



 






الأكثر مشاهدة