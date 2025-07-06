مجلس الوزراء يقرّر تشكيل لجنة أمانة عمّان - اسماء

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، تعيين لجنة أمانة عمّان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تمُّوز 2025، إلى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد.

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وتشكّلت اللجنة برئاسة يوسف عبدالله الشواربة، وعضويَّة كلّ من: الأمين العام لوزارة السياحة والآثار، والأمين العام لوزارة الاستثمار، والأمين العام لوزارة البيئة، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، ومدير إدارة السير في الأمن العام، والمدير العام لشركة مياه الأردن/ مياهنا، والمدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، ونقيب المهندسين الأردنيين.