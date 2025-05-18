مجلس الوزراء يقرّر تعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوَّضي العقبة

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، وتعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس المفوَّضين.

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