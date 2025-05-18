الأحد 2025-05-18 06:32 م
 

مجلس الوزراء يقرّر تعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوَّضي العقبة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 18-05-2025 06:13 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، وتعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس المفوَّضين.

اضافة اعلان


كما قرَّر المجلس نقل المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في هيئة الخدمة والإدارة العامَّة ياسر النسور ليشغل موقع أمين عام الهيئة، وذلك وفقاً للتعديل الجديد الذي أُجري على نظام الهيئة الذي ألغى وظيفة المدير التنفيذي في الهيئة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، والاكتفاء بموقع الأمين العام للهيئة.

 
gnews

أحدث الأخبار

نقود

اقتصاد محلي 2,160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول

غزة

فلسطين الاحتلال يرصد قذيفتين أطلقتا من غزة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يقرّر تعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوَّضي العقبة

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين جامعتي "الهاشمية" و"صلاح الدين" العراقية

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: الأشهر الـ19 الأخيرة كانت قاسية على سكان غزة

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس الارصاد : تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن الاثنين

نازحون سودانيون

عربي ودولي 14 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع استهدف نازحين في السودان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين



 
 





الأكثر مشاهدة