مجلس الوزراء يقرّر تعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوَّضي العقبة

كما قرَّر المجلس نقل المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في هيئة الخدمة والإدارة العامَّة ياسر النسور ليشغل موقع أمين عام الهيئة، وذلك وفقاً للتعديل الجديد الذي أُجري على نظام الهيئة الذي ألغى وظيفة المدير التنفيذي في الهيئة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، والاكتفاء بموقع الأمين العام للهيئة.
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم بين جامعتي "الهاشمية" و"صلاح الدين" العراقية
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين
-
تربية بني عبيد تكريم الطالبات الفائزات بمسابقة "اقرأ وارتق"
-
"الزراعة" تبحث مع نظيرتها الروسية تعزيز التعاون وتبادل السلع
-
هام حول جدول دوام جسر الملك حسين غداً الإثنين
-
ندوة في الأردنية تبحث تطوير الاقتصاد الإسلامي ومقاصده
-
أمسية شعرية في اتحاد الكتاب ضمن احتفالاته بعيد الاستقلال
-
مدير عام "الخط الحجازي" ورئيس بلدية الجيزة يتفقدان أعمال الصيانة في محطة الجيزة