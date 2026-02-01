الأحد 2026-02-01 09:04 م

مجلس الوزراء يُقر إحالات على التقاعد وتعيينات جديدة

رئاسة الوزراء.
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 01-02-2026 07:55 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء تعيين أيمن عبد الرَّحمن أبو الربّ مديراً عامَّاً للموازنة العامَّة، وكذلك تعيين المهندس أحمد قاسم عبد عبابنة مفوَّضاً لشؤون العمل الإشعاعي والنَّووي في هيئة الطَّاقة والمعادن.

اضافة اعلان


وكما قرَّر المجلس، إحالة أمين عام وزارة الأشغال العامَّة والإسكان للشؤون الفنيَّة الدكتور جمال قطيشات على التَّقاعد.

وكما قرَّر المجلس تعيين المهندس نبيل سعد الدِّين الجريري الحصان مديراً للمدينة في أمانة عمَّان الكُبرى، وإحالة المستشار أحمد عبدالقادر الملكاوي على التَّقاعد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل المنخفض الجوي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين

العيسوي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة

مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية إنشاء منطقة حرة في مطاري مطار الملكة علياء ومدينة عمان

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مجلس الوزراء يُقر إحالات على التقاعد وتعيينات جديدة

المحكمة الدستورية

أخبار محلية إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات



 






الأكثر مشاهدة