مجلس الوزراء يُقر إحالات على التقاعد وتعيينات جديدة

وكما قرَّر المجلس، إحالة أمين عام وزارة الأشغال العامَّة والإسكان للشؤون الفنيَّة الدكتور جمال قطيشات على التَّقاعد.
وكما قرَّر المجلس تعيين المهندس نبيل سعد الدِّين الجريري الحصان مديراً للمدينة في أمانة عمَّان الكُبرى، وإحالة المستشار أحمد عبدالقادر الملكاوي على التَّقاعد.
