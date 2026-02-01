مجلس الوزراء يُقر إحالات على التقاعد وتعيينات جديدة

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء تعيين أيمن عبد الرَّحمن أبو الربّ مديراً عامَّاً للموازنة العامَّة، وكذلك تعيين المهندس أحمد قاسم عبد عبابنة مفوَّضاً لشؤون العمل الإشعاعي والنَّووي في هيئة الطَّاقة والمعادن.

اضافة اعلان