مجلس بلدي الكرك يقرر إعادة تخمين أراضي حوض 14

10:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713559 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرر مجلس بلدية الكرك الموافقة على تنسيب مدير الضريبة والأراضي ولجنة التخمين في البلدية بخصوص إعادة النظر بتخمين العقارات الواقعة ضمن مدينة الكرك حوض 14. اضافة اعلان





وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس البلدي وافق على تنسيب مدير الضريبة والأراضي ولجنة التخمين بخصوص إعادة النظر بتخمين العقارات الواقعة ضمن مدينة الكرك حوض 14 المدينة بجميع أحيائها ليتم إيقاف الضريبة على الأبنية المتضررة والمتهالكة والمهجورة من بداية العام المقبل وعددها 215 عقارا.



كما قرر إعادة تخمين (تخفيض) ضريبة الأبنية والأراضي للعقارات الفارغة وعددها 90 عقارا، إضافة إلى إعادة تخمين قيمة الإيجارات والتحققات الضريبية لباقي الأبنية والأراضي.