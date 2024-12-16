 
الإثنين 2024-12-16 11:06 م
 

مجلس بلدي الكرك يقرر إعادة تخمين أراضي حوض 14

مجلس بلدي الكرك
مجلس بلدي الكرك
الإثنين، 16-12-2024 10:28 م
الوكيل الإخباري-    قرر مجلس بلدية الكرك الموافقة على تنسيب مدير الضريبة والأراضي ولجنة التخمين في البلدية بخصوص إعادة النظر بتخمين العقارات الواقعة ضمن مدينة الكرك حوض 14.اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس البلدي وافق على تنسيب مدير الضريبة والأراضي ولجنة التخمين بخصوص إعادة النظر بتخمين العقارات الواقعة ضمن مدينة الكرك حوض 14 المدينة بجميع أحيائها ليتم إيقاف الضريبة على الأبنية المتضررة والمتهالكة والمهجورة من بداية العام المقبل وعددها 215 عقارا.

كما قرر إعادة تخمين (تخفيض) ضريبة الأبنية والأراضي للعقارات الفارغة وعددها 90 عقارا، إضافة إلى إعادة تخمين قيمة الإيجارات والتحققات الضريبية لباقي الأبنية والأراضي.
 
gnews

أحدث الأخبار

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر

عربي ودولي عاجل الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى "تدفق كبير للدعم"

تعبيرية

الطقس الأرصاد تحذر الأردنيين من الصقيع

مجلس بلدي الكرك

أخبار محلية مجلس بلدي الكرك يقرر إعادة تخمين أراضي حوض 14

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: لحظة تاريخية تستوجب وقوفنا جميعا مع الشعب السوري

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الملف الليبي

حريق المخلفات الزراعية

أخبار محلية إحالة المتسبب بحريق مخلفات زراعية بإربد إلى الإدعاء العام

السيد عامر بطاينة وأخوته

مناسبات تهنئة للسيد عامر بطاينة بمناسبة الخطوبة

غزة

فلسطين 3 شهداء شمال مدينة غزة



 




الأكثر مشاهدة