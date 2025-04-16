مجلس شباب عشيرة بني عامر يقف مع الوطن

الوكيل الإخباري- أصدر مجلس شباب بني عامر في بلدة ارحابا الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ م ، بياناً يؤكدون وقوفهم مع الوطن ويجددون انتمائهم له



وتالياً نص البيان:



في يومٍ تتوشّح فيه القلوب قبل البيوت براية العز، نحتفل مع كل أبناء الوطن بـيوم العلم الأردني، هذا الرمز الذي لا يرفرف فقط في السماء، بل يرفرف في أرواحنا، وفي كل زاوية من زوايا الوطن الذي نحبه ونتنفسه. إنه يوم للكرامة، والهوية، والانتماء... يوم نقف فيه أمام علمنا ونقول: "نحن لك، ولأجلك".



وفي هذه اللحظة التي يملؤها الفخر، جاءنا البيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة ليذكرنا أن رايتنا الخفّاقة لا تُصان بالكلمات فقط، بل بسهر الرجال، ودماء الشهداء، وعيون الساهرين على أمننا. فقد أحبطت الأجهزة الأمنية، وبحرفية عالية، مخططات آثمة كانت تستهدف أمن الوطن واستقراره، منذ سنوات، وبصبر وعزيمة الأوفياء، تم القبض على من باعوا ضميرهم وظنّوا أن الأردن سهل المنال.



إننا في مجلس شباب عشيرة بني عامر، لا نقف فقط موقف الاستنكار، بل موقف الانتماء الحقيقي، حيث نُجدد بيعتنا وولاءنا لمليكنا المفدى، ونُعبّر عن فخرنا برجال الأمن الأوفياء الذين يحمون حدود الوطن من الخارج، ويطهرون ساحاته في الداخل من كل يدٍ عابثة أو فكرٍ مضلل.

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ونؤكد بكل اعتزاز أن عشيرة بني عامر ستبقى كما عهدها الوطن، درعًا حصينًا وجندًا أوفياء، على أتم الاستعداد لبذل الأرواح والدماء فداءً للأردن الغالي، ولقائد الوطن المفدى، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.سنبقى دائمًا في خندق الوطن، جنودًا أوفياء لا تزعزعنا المؤامرات، ولا تُثنينا التحديات، نربي أبناءنا على حب الأردن، وعلى أن الدفاع عنه شرف لا يعلوه شرف.



نحن لا نخاف، لأننا نعلم أن خلف هذا العلم رجالًا ونساءً أقسموا أن يبقى الأردن آمنًا مهما عظُمت التحديات. ونقولها اليوم من القلب: نحن خلف القيادة، نحن مع الجيش، نحن مع المخابرات، نحن أبناء هذا الوطن، ولن نسمح لأي فكر دخيل أن يُخيفنا أو يُفرقنا.