مجلس محافظة إربد : إنارة طريق حرثا-عقربا قيد الإنجاز

وقال بني هاني لوكالة الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن المجلس رصد على موازنة العام الحالي مبلغ 95 ألف دينار لإنارة الطريق الرئيس الواصل بين بلدتي حرثا وعقربا والطريق المتفرع منه باتجاه بلدة الرفيد بعد شكاوى من المواطنين تطالب بإنارة الشارع الذي شهد حوادث سير متكررة خلال السنوات الأخيرة.
ولفت بني هاني إلى أنه سيصار إلى تركيب وحدات الإنارة خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن كلفة المشروع بالكامل كانت من موازنة مجلس المحافظة.
وفي ذات السياق أشاد مدير مديرية أشغال محافظة اربد المهندس معن الربضي، باستجابة مجلس المحافظة لمطالب المواطنين بضرورة إنارة الشارع كونه يشهد حوادث مرورية ويتخلله انعطافات ومسارات حادة، مشيرا إلى أن مساهمة وزارة الأشغال العامة والإسكان بكلفة إنارة الطريق اقتصرت على توفير متطلبات زراعة الأعمدة من خلال الاتفاقية مع شركة كهرباء اربد والأشراف على العطاء الذي بات في مراحله النهائية.
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