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مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية بقيمة 210 آلاف دينار لبلدية الرمثا

الرمثا
الرمثا
 
الخميس، 10-04-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   سلم مجلس محافظة إربد، الأربعاء، مستندات التزام مالي لبلدية الرمثا بقيمة 210 آلاف دينار ضمن موازنة المجلس للعام الحالي لغاية تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.

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ووفق بيان للمجلس، فإن المشاريع شملت تخصيص مبلغ 70 ألف دينار لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار في الرمثا، و80 ألف دينار لإعادة تأهيل الشوارع وعمل خلطات اسفلتية، ومبلغ 50 ألف دينار لتأهيل بعض الحدائق العامة، وتخصيص مبلغ 10 آلاف دينار لتعبيد شارع مدرسة الراهبات الوردية.


وأكد رئيس المجلس خلدون بني هاني، خلال التسليم، بحضور أعضاء المكتب الدائم واللجنة المالية في المجلس، أهمية التعاون المستمر بين المجلس والبلديات من أجل تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى عزم المجلس إدراج دعم إضافي في موازنة العام المقبل يشمل مشاريع لتعبيد الطرق خارج حدود التنظيم بهدف تحسين الوصول إلى التجمعات السكنية.

 
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