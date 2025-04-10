مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية بقيمة 210 آلاف دينار لبلدية الرمثا

الوكيل الإخباري- سلم مجلس محافظة إربد، الأربعاء، مستندات التزام مالي لبلدية الرمثا بقيمة 210 آلاف دينار ضمن موازنة المجلس للعام الحالي لغاية تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.

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ووفق بيان للمجلس، فإن المشاريع شملت تخصيص مبلغ 70 ألف دينار لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار في الرمثا، و80 ألف دينار لإعادة تأهيل الشوارع وعمل خلطات اسفلتية، ومبلغ 50 ألف دينار لتأهيل بعض الحدائق العامة، وتخصيص مبلغ 10 آلاف دينار لتعبيد شارع مدرسة الراهبات الوردية.