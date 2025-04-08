مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

وسلم رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني لرئيس بلدية الوسطية عماد العزام، مستندات مالية بقيمة 200 ألف دينار لتنفيذ مشاريع فتح وتعبيد شوارع داخل حدود البلدية في خطوة تهدف لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.
وأشاد العزام، بدور مجلس المحافظة وجهوده في دعم البلديات عبر تخصيص المشاريع والموازنات اللازمة، مؤكدا أن هذه الشراكة تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهم في تطوير الواقع الخدمي في مناطقهم.
وقال بني هاني إن المجلس حريص على توسيع التشاركية مع البلديات في سبيل تجويد الخدمات والبنية التحتية بما يخدم المواطنين في مختلف مناطق المحافظة، لافتا إلى أن هناك دعما إضافيا سيدرج في موازنة العام المقبل بما يشمل أيضا تعبيد الطرق خارج حدود التنظيم لتحسين واقع الطرق والوصول إلى كل التجمعات السكنية.
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