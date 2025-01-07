مجلس محافظة عجلون يخصص 537 ألف دينار لإنارة الطرق والمداخل

وأوضح أنه تم رصد 100 ألف دينار لإنارة الطريق الممتد من نادي المتقاعدين العسكريين إلى مثلث الصوان في منطقة الشفا بطول 1.5 كيلومتر، إذ بوشر العمل بالمشروع، كما خُصص مبلغ مماثل لإنارة مدخل راجب - الأغوار، أحد الطرق الحيوية ضمن بلدية كفرنجة الجديدة.
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