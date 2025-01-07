مجلس محافظة عجلون يخصص 537 ألف دينار لإنارة الطرق والمداخل

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص 537 ألف دينار ضمن موازنة 2025 لإنارة عدد من الطرق والمداخل التي تعاني من تدني مستوى الرؤية خاصة خلال فصل الشتاء.

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