مجمع اللغة العربية يعين باحثة ماليزية عضو شرف

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد عدنان البخيت، وبناء على تنسيب أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماعه الـ 17 للعام الحالي، تعيين الباحثة الماليزية الدكتورة رحمة بنت أحمد الحاج عثمان من الجامعة الإسلامية في ماليزيا عضو شرف في المجمع.

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ووفقا لبيان صادر عن المجمع اليوم الأحد، يأتي هذا القرار ضمن جهود المجمع الرامية إلى تحقيق أهدافه في مد جسور التواصل مع العلماء والمؤسسات ذات الصلة في سبيل خدمة اللغة العربية.



يشار إلى أن الدكتورة الحاج عثمان الحاصلة على درجة الدكتوراة من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، ترأس حاليًا المنظومة العلمية للإنسانيات والآداب في أكاديمية الأساتذة الجامعيين بماليزيا ومنصب نائب رئيس الرابطة العالمية للأدب الإسلامي ومنصب الأستاذة المتميزة للأدب العربي في قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بماليزيا.