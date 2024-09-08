مجمع اللغة العربية يعين باحثة ماليزية عضو شرف

ووفقا لبيان صادر عن المجمع اليوم الأحد، يأتي هذا القرار ضمن جهود المجمع الرامية إلى تحقيق أهدافه في مد جسور التواصل مع العلماء والمؤسسات ذات الصلة في سبيل خدمة اللغة العربية.
يشار إلى أن الدكتورة الحاج عثمان الحاصلة على درجة الدكتوراة من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، ترأس حاليًا المنظومة العلمية للإنسانيات والآداب في أكاديمية الأساتذة الجامعيين بماليزيا ومنصب نائب رئيس الرابطة العالمية للأدب الإسلامي ومنصب الأستاذة المتميزة للأدب العربي في قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بماليزيا.
كما شغلت الدكتورة الحاج عثمان العديد من المناصب المهمة داخل الجامعة وخارجها، ونالت العديد من الجوائز الدولية والوطنية في ماليزيا على إنجازاتها الاستثنائية في المجال الأكاديمي والابتكاري ولديها الكثير من الخبرات العلمية والأكاديمية والإدارية والمؤلفات والأبحاث المنشورة.
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